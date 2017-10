Villingen-Schwenningen Begegnungen musikalischer Art

VS-Pfaffenweiler. Das jährliche Konzert zur Kirchweih steht immer auch unter dem Aspekt, Glaubensbotschaften zu verbreiten und den Zuhörern Glaubensimpulse auf musikalische Weise mit auf den Weg zu geben. Beim Fest "50 Jahre Kirchweih" kommt noch ein weiterer Aspekt hinzu. Begegnungen in und um die Kirche bedeuten Begegnungen mit Gott in den Gottesdiensten sowie Begegnungen unter den Menschen, wie beim Pfarrfest, bei Chorproben oder ganz im Privaten.

Diese Begegnungen unter den Menschen stellt der Chor im Konzert zur Kirchweih in den Mittelpunkt. Der Song von Carole King "You’ve got a friend" soll deutlich machen, wie wichtig Begegnungen in den verschiedensten Lebenslagen sind. Lieder über Liebe und Sehnsucht zählen ebenfalls zum Programm. Dabei mischt der Chor traditionelles, volkstümliches und modernes Liedgut. "Weit, weit, weg" von Hubert von Goisern, "Übern See" von Lorenz Maierhofer oder "Only you" von den Flying Pickets sind nur einige Beispiele. Das choreigene Ensemble wird unter anderem "Gabriellas Lied" vortragen, das, passend zum Thema, positiven Erfahrungen aus Begegnungen einer Chorgemeinschaft aus dem Film "Wie im Himmel" einfließen lässt. Außerdem wirken Christian Borgert und Norbert Reismann, Klarinette und Orgel, ein Bläser-Ensemble der Musik- und Trachtenkapelle Pfaffenweiler sowie Matthias Faller an der Orgel mit.

Der Kirchenchor Pfaffenweiler hofft auf viele Begegnungen beim musikalischen Kilbi-Fest. Der Eintritt ist frei, Spenden werden gerne angenommen.