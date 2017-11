Villingen-Schwenningen Begegnungen in und außerhalb der Kirche

Die zahlreichen Aktivitäten im kirchlichen und weltlichen Bereich gingen aus dem umfangreichen Jahresbericht von Christian Borgert hervor. Dazu gehörte das Konzert zur Kirchweih, das auch von außerhalb des Ortes viel Zuspruch fand. Der Chor holte mit dem Motto "Begegnungen in und außerhalb der Kirche" das weltliche Kirchweihfest bewusst in die Kirche. Pastoralreferentin Elisabeth Auer sah in diesem Konzert auch für Menschen, die sonst nicht oder selten in die Kirche gehen, eine Möglichkeit zur Begegnung mit Gott. Der Chor biete Räume für andere außerhalb der Kirche und komme aber auch gleichzeitig seinem kirchlichen "Kerngeschäft" nach. Dies ist für Elisabeth Auer zukunftsweisend für Kirchenchöre.

Der Chorausflug ging nach Rothenburg ob der Tauber, bei dem die Sänger gleichzeitig das Konzert eines Projektchors in einer evangelischen Kirche mitgestalteten und ihr Repertoire aus kirchlichem und weltlichem Liedgut mit einfließen ließen. Dies kam gut an, weil man dies in der dortigen Gegend so nicht erwartet hatte. Das Friedensgebet Ende Mai in der Dreifaltigkeitskirche in Pfaffenweiler wurde vom Chor nicht nur gesanglich, sondern auch inhaltlich gestaltet. Der komplette Erlös von 800 Euro der erstmals auf dem Platz vor der Kirche ausgerichteten Dorfweihnacht kam der Renovierung und Sanierung des Pfarrsaales zugute. Pfarrgemeinderat und Stiftungsrat bedankten sich für diese kreative Spendensammelidee.

Dirigentin Lioba Manger freute sich besonders über die beständige gute Motivation, dass man sich miteinander wohlfühlt und jeder sich entsprechend einbringt. Ortsvorsteher Martin Straßacker bedankte sich für das Engagement des Chors für die politische Gemeinde wie beispielsweise am Volkstrauertag oder bei der Aktion Saubere Landschaft. Erstmals wurde das Amt eines stellvertretenden Vorsitzenden besetzt. Dieses Novum musste sich Pfarrer Dominik Feigenbutz zuerst vom Diözesanpräses genehmigen lassen, Von höherer Ebene war dieses Amt früher nicht vorgesehen, denn "das bisschen Arbeit" mache ja doch der Vorsitzende oder auch der Pfarrer mit, hieß es bisher. Stellvertreterin der Vorsitzenden Bettina Briegel wurde nun Melanie Neininger, die Kasse führt weiterhin Waltraud Bonte, Beisitzerinnen bleiben Sonja Retter und Elisabeth Kirchgeßner.