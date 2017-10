Rund 2500 Tulpenzwiebeln sind in den Beeten vor dem Riettor in Villingen schon gesteckt, mindestens 1000 Hornveilchen oder einige mehr kamen durch das Team der Technischen Dienste (TDVS) noch hinzu. Da dürfte selbst ein früher Wintereinbruch kommen, denn die Hornveilchen sind winterfest und werden bis auf Weiteres den Riettor-Vorplatz schmücken, bis die Frühlingssonne in wenigen Monaten sie wieder in ihre neuerliche Blütenpracht setzt. Foto: Bräun