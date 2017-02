Villingen-Schwenningen Beeindruckt von Aufgabenvielfalt

Ries, Leiter des Kinder und Familienzentrum Villingen-Schwenningen (Kifaz), und einige Mitarbeiter stellten das Gebäude vor. Beeindruckt waren die Freien Wähler von dem weitreichenden Aufgabenfeld in der Betreuung von Kindern und Jugendlichen bis zum 18. Lebensjahr.

Insgesamt werden vom David-Fuchs-Haus etwa 2050 Kinder und Jugendliche betreut, davon etwa 300 in der Ganztagsbetreuung in 18 Räumlichkeiten der Stadt VS. Eine große Herausforderung war die 2015 eingetretene Notwendigkeit, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge aufzunehmen, davon werden durch das Team derzeit 45 betreut. Die Heimleitung wünscht sich, dass die drei Grund- und Hauptschulklassen, die derzeit in drei verschiedenen Schulen und Räumen unterrichtet werden, in einem Gebäude untergebracht werden könnten.

Das David-Fuchs-Haus im Gebiet Schilterhäusle dient auch als Treffpunkt für die Bürger des Stadtteils.