Villingen-Schwenningen Beeindruckende Reiseberichte

VS-Villingen. Den Anfang macht Vortragsredner und Profifotograf Alexander Römer um 13 Uhr mit seinem eindrucksvollen Vortrag "Seven Summits der Alpen". Sieben Alpenländer, sieben Mal die höchsten Gipfel: Alexander Römer, Berg-Skiführer und Bergschulleiter bei Hauser-Exkursionen in München, hat die "Seven Summits der Alpen" als erster Bergsteiger in einem Stück in nur 26 Tagen bestiegen. Von Ost nach West, quer durch den Alpenbogen, führte ihn seine einzigartige Bergreise. Und nicht nur das, auch die Erfindung der "Seven Summits der Alpen" ist ihm auf einer Bergtour in den Alpen eingefallen. In seinen Vorträgen erzählt Alexander Römer von den sieben Gipfeln, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Die Zuschauer erleben einen unvergesslichen Live-Vortrag der sieben Alpengipfel, die unterschiedlicher nicht sein könnten.

Um 16 Uhr präsentiert Vortragskünstler und Naturliebhaber Klaus-Peter Kappest seine bildgewaltigen Live-Multivision "Wandern in Deutschland". Eindrücke in Großprojektion zeigen, wie schön es ist, ausgewählte Teile Deutschlands zu Fuß zu bereisen. Einige Wandergebiete, die in ihren Anforderungen an Können und Kondition das Spektrum dessen zeigen, was Deutschland Wanderern zu bieten hat, stehen stellvertretend für die vielen schönen Wanderregionen in Deutschland. Stimmungsvoll, emotional und farbintensiv sind die Bilder von Klaus-Peter Kappest, welche die Grundlage seiner Arbeit bilden. Der freischaffende Reisefotograf versteht es wie kein anderer, die landschaftlich eindrucksvollen Wandergebiete Deutschlands in Bild und Ton gekonnt zusammenzuführen.

Den multimedialen Abschluss des "Wandertags" bildet Meisterfotograf und Vortragsreferent Martin Engelmann um 20 Uhr mit seiner beeindruckende Medienreportage "Zu Fuß nach Rom". Martin Engelmann war in den letzten Jahren mehrmals zu Fuß auf dem Franziskusweg von Florenz nach Rom unterwegs. In seiner Live-Reportage begibt er sich auf die Suche nach den schönsten Landschaften im grünen Herzen Italiens und versucht das Geheimnis der Inspiration geschichtsträchtiger Persönlichkeiten wie Leonardo da Vinci, Michelangelo und Franz von Assisi zu ergründen. In magischen Bildern berichtet er von seiner Reise. Sie führt ihn viele Jahrhunderte in die Vergangenheit, auf einen Weg, an dem jedes Kunstwerk wie ein Meilenstein am Wegrand steht.