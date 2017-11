Villingen-Schwenningen Beck: "Winterreifen von O bis O"

VS-Villingen. "Bei uns ist der größte Ansturm am Reifenwechsel vorbei. Die meisten Kunden kamen bereits Mitte Oktober", weiß Felix Glaser. Er ist Auszubildender zum Automobilkaufmann beim Autohaus Stadelbauer. Reifenwechsel wird dort nur samstags angeboten. "30 bis 40 Autos am Tag waren in der Hochzeit üblich", schätzt Glaser. Als in der vergangenen Woche die ersten Schneeflocken gefallen sind, ließ sich nochmals ein Run auf die Autowerkstatt bemerken. Was muss man sonst noch mit Blick auf den Winter an seinem Auto beachten? " Auf jeden Fall die Kühlflüssigkeit und das Scheibenwasser kontrollieren", meint der Auszubildende. So soll verhindert werden, dass wichtige Autoteile einfrieren. Die Bremsen sollten zwar regelmäßig kontrolliert werden, aber bei Glätte sei dies besonders wichtig.

Auch beim Autohaus Bach ist der größte Ansturm bereits vorbei. "An sich lautet die Regel: Winterreifen von O bis O – von Oktober bis Ostern", erklärt Geschäftsführer Andreas Beck. Vereinzelt werden auch im November in seiner Werkstatt noch Winterreifen aufgezogen. "Eigentlich ist es schon zwei Minuten nach zwölf". Sommerreifen hätten ein anderes Gummigemisch als Winterreifen und reagieren schlechter auf Außentemperaturen unter sieben Grad. "Der Bremsweg wird ungemein verlängert und damit sind Unfälle vorprogrammiert."

Im Oktober legt das Autohaus zwei Samstage ein, an denen nur Autos winterfest gemacht werden. Im Halbstundentakt werden dann Reifen gewechselt, insgesamt 50 an einem Vormittag. "Das geht’s dann zu wie beim Boxenstopp in der Formel 1" sagt Beck und lacht. Einen erhöhten Ansturm bemerkte Beck nicht, als der erste Schnee angekündigt war. Andere würden länger warten, weil sie scheinbar Angst hätten, dass sich ihre Winterreifen zu stark abnutzen.