Villingen-Schwenningen Beatles sind beständigste Liebe seines Lebens

Es waren die Jahre vor 1970, als zu jeder Clique auch einzelne Band-Musiker gehörtet: die Schnur-Brüder Peter und Klaus "Ede", "Hugo" Ketterer, Norbert Knöbel, die Frey-Brüder und auch Dieter Hahne. Die Bandnamen wechselten wie die Freundinnen: von den Black Ravens, zu den Screacs, hin zu den Beatnicks und den Be Nice und zu Rope Sect, die sogar in den MPS-Studios von Brunner-Schwer ein zwei Titel aufnehmen durften.

Und überall und mittendrin: Volker Kurt Meyer. "Ich war der erste Roadie der Black Ravens, damals noch im alten Kreis Villingen". Auf die doch eher holprig erreichte zehnte Klasse Gymi folgte die Ausbildung zum Kaufmann bei der Deutschen Bank und "das Band-Equipment hatte in meinem Kadettle Platz".

Meyer selbst war zum Beatnick geworden, nachdem ihm 1964 eine Single geliehen wurde, die ihn über die Maßen faszinierte: "I want to hold your hand" mit der B-Seite "I saw her standing there". Drei Stunden ließ er die Platten-Seiten laufen, bis die Nadel glühte. Nie stellte sich für Meyer die Frage Beatles oder Stones, denn es gibt "1000 Geschichten", dass die Beatles den Musikgeschmack für den Beat bestimmten. Und Meyer kaufte alles zusammen, was nur nach Beatles roch, und sein Bravo-Abo war Pflicht. Ob Jugendball oder Black-Forest-Beat-Festival – Meyer war stets mit dabei und oft als erster auf der Tanzfläche.

"Die Beatles sind die beständigste Liebe meines Lebens", sagt Volker Meyer heute und freut sich auf den Vortrag, wenn er mit Freund und Techniker Richard Becker die Beatles, ihre Ära und ihre Musik aufleben lässt.