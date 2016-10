Villingen-Schwenningen Bayerisches Flair hält Einzug

Schon Tage im Voraus bastelten Bewohner und Mitarbeiter fleißig und dekorierten alles bayerisch. Neben der blau-weißen Dekoration in den Wohngruppen sorgten auch die standesgemäße Kleidung der Mitarbeiter für die richtige Stimmung. Die Bewohner amüsierten sich köstlich, ihre Pflegefachkräfte auch mal im feschen Dirndl oder in einer zünftiger Lederhose zu sehen.

Den Ausspruch von Sozialdienstleiterin Josie Laubis, "O’zapft is", begleiteten die Bewohnern mit einem herzhaften Lachen. Und wie es sich für ein Oktoberfest gehört, war fürs leibliche Wohl gesorgt. Weißwürste, Brezeln und Lebkuchenherzen weckten bei dem ein oder anderen Senioren gleich Erinnerungen an den letzten Volksfestbesuch. Dank der musikalischen Unterstützung von zwei Akkordeonspielern haben alle bis spät in den Abend geschunkelt, getanzt und sogar eine Polonaise durch den Wohnbereich veranstaltet.