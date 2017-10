Villingen-Schwenningen Baustopp der Hornissen zuliebe

93 000 Euro sind für die Dachsanierung des alten Kindergarten- und Kirchengemeindegebäudes veranschlagt, deren Fertigstellung noch vor Wintereinbruch erfolgen soll. Die Entdeckung zweier Hornissennester im Dachgebälk führte zu einem vierwöchigen Baustopp, so dass die Fortsetzung der Sanierung erst vor wenigen Tagen aufgenommen werden konnte. Vom Kirchengemeinderat abgesegnet und von der Diözese in Rottenburg genehmigt sind für nächstes Jahr 223 000 Euro für die Einrichtung eines Wärmeverbundsystems, die Außendämmung und den ersten Bauabschnitt der Neugestaltung des Freigeländes im Kindergarten. Nun hofft der Kirchengemeinderat auf positive Zustimmung in der Trägerversammlung und durch den Gemeinderat, um den letzten Abschnitt der Neugestaltung des Pfarr- und Kindergartengebäudes möglichst rasch beenden zu können.

Noch in diesem Jahr finanziert der Kirchengemeinderat aus Eigenmitteln eine vom Freiburger Fachbüro Bagage erstellte Konzeptionsplanung, welche unter Berücksichtigung aller Sicherheitsaspekte etappenweise die für die nächsten drei bis vier Jahre vorgesehene Neugestaltung des Kindergarten-Gartens aufzeigt. Der Start für die neue Außengestaltung ist für das zweite Halbjahr 2018 vorgesehen.

Nach Rücksprache mit dem Wasserwirtschaftsamt beschloss der Kirchengemeinderat den erstmaligen Kauf einer Wasserfilteranlage für den Kindergarten St. Christophorus, deren Finanzierung von 4400 Euro ebenfalls aus Eigenmitteln erfolgt. Dadurch entfällt der Kauf von jährlich 1600 Litern Mineralwasser, welche die Kindergartenkinder jährlich konsumieren.