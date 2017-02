VS-Schwenningen (uwk). Die Schwenninger Feuerwehr rückte am Samstagabend gegen 19.30 Uhr zu einem Einsatz an eine Baustelle im Neckarpark aus. Rauchentwicklung war gemeldet worden. Die Brandstelle befand sich auf der Straßen abgewandten Seite. Baustellenunrat in einem 200-Liter-Stahlfass hatte Feuer gefangen. Die Feuerwehr löschte ihren Angaben zufolge das Brandgut großzügig ab und kontrollierte die nähere Umgebung auf weitere Brandstellen.