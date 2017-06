Das Timing war denkbar ungeschickt: Fahrbahnmarkierungen auf der frisch sanierten B27 am Bad Dürrheimer Kreuz sorgten am Dienstagvormittag für kilometerlange Rückstaus in Richtung Donaueschingen. Hatte man bei der Sanierung Gas gegeben, um rechtzeitig vor der Südwestmesse fertig zu werden, sorgte es jetzt für Kopfschütteln bei den Verkehrsteilnehmern, dass die Fahrbahnmarkierungen ausgerechnet zu den verkehrsstarken Messezeiten vorgenommen wurden. Foto: Spitz