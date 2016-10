Villingen-Schwenningen Baustellen beeinträchtigen Geschäft

Dammert bedauert es zudem, dass durch das neue Baumquartier, das seit der Fußgängerzonen-Sanierung in die Außenbestuhlung hineinragt, weniger Platz für Tische und Stühle sei. "Das macht sich natürlich auch finanziell bemerkbar."

Negative Auswirkungen des zweiten Sanierungsabschnitts weiter in den Muslen hat auch Massimiliano Gianotti im Eiscafé am Muslenplatz erfahren müssen. Besonders im April habe die Baustelle die Bürger gehindert, bis zum Muslenplatz weiterzuschlendern. "Wir hatten in dieser Zeit 40 Prozent Einbußen", äußert Gianotti seinen Unmut. Und auch derzeit empfinde er die Fußgängerzone vor allem am Mittag "wie tot".

Die Fußball-EM hingegen habe wieder Gäste und Stimmung ins Eiscafé gebracht. Nur für das Halbfinalspiel auf der Kulturnacht hätte die Stadt eine bessere Lösung finden müssen.

Unberührt von den Maßnahmen in der Fußgängerzone blieb das Irish Pub am Mauthepark. Mit Beginn der Schulferien sei der Besucherandrang im Biergarten nach oben gegangen, berichtet Inhaber Werner Hergert. Die verregnete erste Sommerhälfte habe das Team jedoch auch zu spüren bekommen.

Nach rund anderthalb Jahren, in denen das Irish Pub am Standort an der Kronenstraße besteht, könne der Wirt ein erstes positives Fazit ziehen. 40 Jahre Investitionsstau im Vogtshaus hätten sich allerdings bemerkbar gemacht – es gab in Eigenregie viel zu sanieren. Wichtig für das Irish Pub sei der Kastanien-Biergarten. Derzeit überlege Hergert, wie der Garten auch im Winter genutzt werden könne.

"Der Sommer war super, damit hätten wir gar nicht gerechnet", berichtet Andrea Dietrich vom Mauritius im Le Prom. Während die Wochenenden weniger frequentiert waren, konnte die Cocktailbar vor allem unter der Woche viele Gäste im Außenbereich zählen.

Auch bei der Fußball-EM sei das Mauritius immer gut besucht gewesen. Einzig die Parkplatzsituation rund ums Le Prom sei nicht ideal.

Wer die letzten warmen Sonnenstrahlen auch noch weiterhin bei einer Tasse Kaffee genießen möchte, hat auch weiterhin die Gelegenheit in der Innenstadt: Bis mindestens zum verkaufsoffenen Sonntag am 23. Oktober lassen die Gastronomiebetriebe ihre Tische und Stühle draußen stehen.