Villingen-Schwenningen. Die Abteilung Baurecht im Amt für Stadtentwicklung bleibt am Montag, 26. Juni, aufgrund einer internen Veranstaltung ab 11.30 Uhr geschlossen. Am Dienstag, 4., Mittwoch, 5., sowie am Donnerstag, 20. Juli, bleibt die Abteilung Baurecht des Amtes für Stadtentwicklung ganztägig wegen interner Veranstaltungen geschlossen, teilt die Stadtverwaltung mit.