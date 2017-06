Aufgrund mehrerer Maßnahmen ist seit Montag die Kreisstraße zwischen Weigheim und Deißlingen komplett gesperrt. Der Schwarzwald-Baar-Kreis saniert die Strecke gemeinsam mit dem Landkreis Rottweil. Beide haben einen Anteil daran – je nach Gemarkung ist deshalb von der K 5557 und der K 5704 die Rede. Wie vergangene Woche über die Ortsverwaltung Weigheim bekannt wurde, werden dort allerdings zunächst Bäume gefällt. Erst am 19. Juni wird die Firma Walter aus Trossingen mit den Belagsarbeiten beginnen, die bis Ende August dauern sollen. Die Erneuerung des Straßenbelags der Kreisstraße ist vom Ortsende Weigheim bis zum Anschluss an die K 5559 beim Industriegebiet Mittelhardt-Ost vorgesehen. Eine ausgeschilderte Umleitung erfolgt über Trossingen. Eine weitere Baustelle zwischen Deißlingen und Weigheim, genauer zwischen dem Zollamt und dem Gewerbegebiet Breite, beginnt nach Pfingsten: Dann wird die Bahn auf der grünen Wiese neben dem bestehenden Bauwerk einen neue Brücke errichten. Behinderungen für Autofahrer sind erst im Herbst zu erwarten. Dann wird das bisherige Bauwerk abgerissen und stattdessen die neue Brücke an ihren Platz geschoben. Text/Foto: Parage/Eich