VS-Villingen (ewk). Der evangelische Kirchengemeinderat Villingen tritt am Dienstag, 26. September, 20 Uhr, zu einer öffentlichen Sitzung im Martin-Luther-Haus an der Wehrstraße in Villingen zusammen. Auf der Tagesordnung stehen neben den Regularien die Erörterung der Neuordnung der Baufinanzierung in der Kirchengemeinde, Berichte aus den Gemeinden und aus der Projekt-Steuerungsgruppe. Unter Bekanntgaben geht es um die Offenlage des Haushaltsplans, die Abrechnung der "Nacht der Freiheit" und um Informationen aus dem Bauausschuss.