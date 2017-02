Villingen-Schwenningen Bauernhof für Brunch gesucht

Schwarzwald-Baar-Kreis. Der Naturpark Südschwarzwald wird nach dem großen Erfolg der Veranstaltungen in den vergangenen Jahren auch 2017 wieder einen Brunch auf dem Bauernhof durchführen. Termin wird in diesem Jahr der 6. August sein. Bereits seit mehreren Jahren findet der Brunch in allen Naturparken Baden-Württembergs zeitgleich auf zahlreichen Bauernhöfen statt und lockt tausende Gäste zum ländlichen Schmaus an. Gesucht werden nun erneut Höfe im Gebiet des Naturparks Südschwarzwald, die an diesem ersten Augustsonntag mitmachen und einen Brunch anbieten wollen. Gesucht als Brunch- Bauernhof sind aktive Haupt - oder Nebenerwerbsbetriebe, die bereits Erfahrung mit der Bewirtung von Gästen haben oder sich einer neuen Herausforderung stellen möchten. Der Hof sollte ein nettes Erscheinungsbild bieten. Anfang April lädt der Naturpark alle Bewerber zu einem Info - Abend ein. Die Bewerbung mit einem kurzen Hofportrait kann man bis zum 15 . März direkt an Naturpark Südschwarzwald, Dr-Pilet-Spur 4 , Feldberg schicken.