Villingen-Schwenningen Bauarbeiten auf dem Nordring verzögern sich

Villingen-Schwenningen. Für die kommende Woche war der Einbau der Asphaltdeckschicht am Nordring im Bereich Salzgrube/Familienpark vorgesehen. Aufgrund der Wetterprognose müssen die geplanten Maßnahmen verschoben werden, denn die Qualitätseinbußen der Deckschicht wären bei den kalten Temperaturen gravierend, teilt die Stadtverwaltung mit. Der Einbau der Asphaltdeckschicht kann daher erst im Frühjahr 2017 erledigt werden. Dennoch werden aktuell an tieferliegenden Asphaltschichten Arbeiten ausgeführt, damit die Fahrbahn des Nordrings während der Zwischenzeit für beide Richtungen freigegeben werden kann. Voraussichtlich am Samstag, 17. Dezember, ist die Baustelle wintersicher. Die Zufahrt zum zukünftigen Industriegebiet Salzgrube und zum ehemaligen Familienpark ist während der Winterzeit nicht möglich, da die Ampel nicht in Betrieb ist.