Villingen-Schwenningen Bauarbeiten an alter Schule kommen gut voran

Der Service der Ortsverwaltung nach Ausweispapieren wurde sehr gut angenommen. So wurden 51 Reisepässe, 13 Kinderreisepässe, 97 Personalausweise, acht vorläufige Personalausweise beantragt, sieben Trauungen fanden im Rathaus statt. In neun Sitzungen beschäftigte sich der Ortschaftsrat mit über 50 Themen, mit einigen mehrmals, abgesehen von Haushaltsangelegenheiten. Zum Vermögenshaushalt 2017 in Höhe von 142 000 Euro kommen noch Überträge aus diesem Jahr in Höhe von 58 000 Euro hinzu. Größere Ausgaben aus dem Verwaltungshaushalt fielen für die Pflege der Grünanlagen mit 27 200 Euro an, wobei die Baumpflege beim Kindergarten allein schon 6000 Euro kostete. Die Fixkosten für die Freizeitanlage beliefen sich auf 5000 Euro.

Der Zugang zur alten Schule, in der Sparkasse, Vereins- und Feuerwehräume untergebracht sind, ist weit fortgeschritten. Die Hof- und Treppensanierung belief sich auf rund 33 000 Euro. Das alte historische Geländer kann weiter verwendet werden, es wird verlängert und angepasst, erfuhr der Ortschaftsrat. Die Pfaffenweiler-Broschüre als Bürgerinformation könne in Druck gehen, da Herzogenweiler seine Bedenken wegen finanzieller Zuzahlung zurückzog.

Nachdem dieses Jahr schon zahlreiche Parkbänke in und um Pfaffenweiler ersetzt wurden, sind für nächstes Jahr weitere zehn neue Bänke eingeplant. Was die Breitbandverkabelung anbetrifft, so erscheine einiges doch einigermaßen "unkoordiniert", empfand es Ortschaftsrat Mark Ohlhauser, ob der zahlreichen Baustellen, die mehrfach aufgerissen und wieder zugeschüttet werden. Im neuen Jahr will sich der Ortschaftsrat mit einem kleinen Baukostenzuschuss an den Renovierungsarbeiten des Pfarrsaals beteiligen.