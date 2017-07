Villingen-Schwenningen Bau des Kreisels beginnt am 31. Juli

Schneller als gedacht wird Marbach seinen zweiten Minikreisel im Bereich Kirchdorfer - und Steinwiesenstraße sowie Forellenweg erhalten.

VS-Marbach. Mit den Bauarbeiten soll am 31. Juli begonnen werden, wenn alles nach Plan verläuft, könnten sie Ende November beendet sein. "Das wird ein schönes Weihnachtsgeschenk", freute sich Ortsvorsteherin Diana Kern-Epple und mit ihr die Bürger, die in der voll besetzten Aula der Schule mit Interesse die Informationen über die Baumaßnahme verfolgten, die in drei Abschnitten durchgeführt wird.

Joachim Petelka vom Stadtbauamt sprach von einem Unfallschwerpunkt in Marbach, der mit dem Minikreisel beseitigt werde. Rund 13 000 Fahrzeuge seien dort täglich unterwegs. Die Kirchdorfer Straße werde mit von sieben Meter Breite auf 6,50 Meter verschmälert. Da der Gehweg verbreitet werde, sei die asphaltierte Fahrbahn danach 5,50 Meter breit.