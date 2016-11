Villingen-Schwenningen Basar lockt heute in Friedenskirche

Vor dem Ewigkeitssonntag bietet er jedes Jahr eine gute Gelegenheit, sich vor dem ersten Advent schöne Gestecke, kreative Bastelarbeiten als Geschenke zu besorgen, oder auch ein herzhaftes Mittagessen einzunehmen und sich an der Kuchentheke mit selbstgebackenem Kuchen verwöhnen zu lassen. Losungsbücher und Jahreslesebücher zur täglichen Bibellese werden angeboten, ebenso Holzkunstwaren, Marmelade und Honig vom Kirchen-Imker. Ein Teil des Erlöses ist für die Organisation Refugio in Villingen bestimmt. Auch die Wärmestube Im Paradies in Schwenningen wird bedacht. Dort gibt es von montags bis freitags ein kostengünstiges Frühstück sowie Mittagessen und die Gelegenheit zur Begegnung und Sozialberatung.