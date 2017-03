VS-Marbach. In der Turn- und Festhalle Marbach findet am Samstag, 18. März , 14 bis 16 Uhr, wieder ein Kleider- und Spielzeugbasar statt. An großen Tischen kann alles rund ums Kind und Spielzeug angeboten werden. Die Tischmiete beträgt sieben Euro, mit Kuchenspende ist sie günstiger, teilt der Veranstalter mit. Tischreservierungen und nähere Informationen gibt es unter Telefon 07721/5 89 59 oder per E-Mail kleiderbasar-vs-marbach@web.de.