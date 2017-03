Villingen-Schwenningen Barrierefreiheit spielt wichtige Rolle

1137 von 3000 angeschriebenen Einwohnern über 55 Jahre aus Villingen, Schwenningen und den Ortschaften hatten die Fragebogen zurückgeschickt. Die Auswertung präsentierten Heike Heuser, Leiterin der Abteilung Verwaltung und Statistik bei der Stadt, und ihre Mitarbeiterinnen Isabelle Metzger und Manuela Bumüller gestern dem Seniorenrat. Ziel sei es, dem demografischen Wandel zu begegnen und die Lebensqualität im Alter sicher zu stellen, aber auch auf die Bedürfnisse rund um Versorgung und Pflege zu reagieren, betonte Isabelle Metzger. Steige doch auch in der Doppelstadt der Anteil der Einwohner über 55 Jahre von heute 35,5 auf 37,5 Prozent im Jahr 2030.

Gezeigt habe sich, dass viele das Angebot für ältere Menschen nicht kennen. So sei eine verstärkte Informationspolitik erforderlich, stellte Heike Heuser fest. Ein wichtiges Anliegen sei die Barrierefreiheit gerade auch in städtischen Gebäuden. Da sei die Stadt gefordert, Geld in die Hand zu nehmen.