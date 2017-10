Villingen-Schwenningen Barrierefrei in VS

Wie die Planungen der Stadt aussehen, soll in der nächsten Sitzung des Technischen Ausschusses am Dienstag besprochen werden. Der Beschlussantrag der Verwaltung sieht vor, dass jährlich vier bis fünf Haltestellen barrierefrei ausgebaut werden sollen. Damit, heißt es weiter in der Vorlage, könne man die gesetzlichen Vorgaben mit Zielsetzung für das Jahr 2022 zum barrierefreien Zugang erfüllen. Deshalb soll die betreffende Haushaltsstelle mit jährlich jeweils 100 000 Euro ausgestattet werden.

Hintergrund für die Pläne: Nach dem Gesetz zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen vom Jahr 2002 muss die Barrierefreiheit bei der Nutzung des Öffentlichen Personennahverkehrs gewährleistet werden. Im Schwarzwald-Baar-Kreis soll aus diesem Grund ein Teil der über 1300 Haltestellen barrierefrei ausgebaut werden. Zielsetzung ist es dabei, bis zum Jahr 2022 alle Umsteigeanlagen (Bahnhöfe, Busbahnhöfe und Haltstellen mit Verknüpfungsfunktionen) sowie in jedem Ortsteil mindestens eine Haupthaltestelle auszubauen. Für die bauliche Ausgestaltung sind Gemeinden und Kommunen zuständig.

20 000 Euro pro Ausbau