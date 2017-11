VS-Marbach (ewk). Ein Barockkonzert mit Moderation gibt es am Sonntag, 19. November, 18 Uhr, in der Versöhnungskirche in Marbach. Vier barocke Kirchenmusikzentren haben die beiden Musikerinnen, Sibylle Berweck und Gabriele Schinnerling, ausgewählt, die sie näher beleuchten wollen: In Venedig ist der Dom San Marco eine der bedeutendsten musikalischen Institutionen, wo Dario Castello das Instrumentalensemble leitete. In Hamburg wirkte der damals weltberühmte Georg Philipp Telemann, der als Kantor und Musikdirektor der fünf Hauptkirchen eines der prominentesten musikalischen Ämter Deutschlands besetzte. Johann Sebastian Bach und die Leipziger Thomaskirche sind ohne einander unvorstellbar und schließlich London, die Stadt mit ihrem aktiven Musikleben der großen Bälle und Opern, wo Georg Friedrich Händel Oratorien überschwänglich gefeiert wurden.