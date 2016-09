In neuen Räumen und jetzt auf 300 Quadratmetern präsentiert sich die Barmer GEK im Hollerith-Gebäude in Villingen. Statt bisher am Romäusring 12 firmiert die Krankenkasse nun Am Riettor 3 und das nicht nur mit neuem Raum-, sondern auch Beratungs- und Personalkonzept. Die 13 Mitarbeiter um den Geschäftsführer Philipp Geisberger (links) sind in diskreten Beratungsecken tätig und das ab sofort zu längeren Öffnungszeiten: montags bis donnerstags von 9 bis 18.30 Uhr und freitags bis 16 Uhr. "Zu unserem Beratungsangebot gehören zudem Hausbesuche unserer nicht mobilen Versicherten", sagt Geisberger. Die Geschäftsstelle betreut rund 15000 Versicherte aus vier Landkreisen. Foto: Heinig