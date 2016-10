VS-Schwenningen. Ein alkoholisierter und renitenter Besucher einer Bar ist am frühen Samstagmorgen am Bahnhof Schwenningen zunächst gegen einen Türsteher losgegangen und hat dann den Polizeibeamten Widerstand geleistet. Der mit über 1,4 Promille Alkoholisierte verweigerte den Beamten seine Personalien. Da er auch noch gegen diese losgehen wollte, habe der äußerst aggressive 24-jährige und aus Eritrea stammende Mann schließlich zu Boden gebracht und geschlossen werden müssen, teilt die Polizei mit. Dennoch ließ sich der 24-Jährige nicht beruhigen. Er wurde in eine Spezialklinik eingewiesen.