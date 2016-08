Villingen-Schwenningen. Am heutigen Montagnachmittag, gegen 16.40 Uhr, überfiel ein bislang unbekannter Täter eine Bank in der Harzer Straße. Laut Zeugenaussagen begab sich der Täter an einen der Schalter und forderte Geld. Nach Aushändigung eines geringen Bargeldbetrags flüchtete der Unbekannte zu Fuß in Richtung Villinger Straße und anschließend in die Bertha von Suttner-Straße. Eine Waffe wurde bei dem Mann nach Zeugenberichten nicht gesehen. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Circa 180 Zentimeter groß, normale Statur, etwa 30 Jahre alt, hatte dunkle lockige Haare, trug eine dunkle Weste und dunkle Bekleidung sowie eine Brille mit dunkler Fassung. Hinweise bitte an die Kriminalpolizeidirektion in Rottweil, Tel. 0741/47 70 oder an die Polizei Schwenningen, Telefon 07720/8 50 00.