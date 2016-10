Villingen-Schwenningen "Banana Joe" packt die Kisten

Der erste Gedanke, nachdem er das knappe Schreiben bekommen hatte: "Das muss ich erst einmal setzen lassen", erzählt Reiner Schmitt in seinem Geschäft in der Villinger Paradiesgasse. Der zweite Gedanke: "Drei Monate Kündigungsfrist, das geht doch gar nicht." Immerhin, erläutert er, sei er seit über 25 Jahren in dem Laden in der Innenstadt. Da seien die Kündigungsfristen doch viel länger, folgerte er richtig und ging anwaltlich erst einmal dagegen vor. Eigentlich sollte er bis zum 31. Dezember den Laden mit Obst und Gemüse räumen, nun geht er von einer längeren Frist aus.

Die Kündigung ist das eine für ihn, das Vorgehen das andere. Vor vier Wochen habe er mit dem Vermieter noch über eine anstehende Reparatur gesprochen, da sei es um eine defekte Leitung gegangen. "Da war von einer Kündigung keine Rede." Die Enttäuschung ist dem bald 70-Jährigen anzumerken. "Dass ich hier so lange Mieter war und dass wir beide seit längerem per Du waren, das interessiert keinen Menschen mehr." Neben der menschlichen Enttäuschung plagen den Geschäftsmann noch ganz andere Sorgen: "Ich kann und ich will auch noch nicht aufhören", bekräftigt er und macht sich nun auf die Suche nach einer geeigneten Alternative.

Schmitt sieht das Schreiben in Zusammenhang mit einer anderen Kündigung, dieses Mal von Mieterseite. Die Metzgerei neben ihm wird spätestens zum Jahresende Vergangenheit sein. Bereits vor einem Jahr habe man den Vertrag zum 1. Januar 2017 gekündigt, hieß es aus dem Familienbetrieb, aufgrund von gesundheitlichen Problemen des Chefs.