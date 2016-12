Villingen-Schwenningen Banalität des Bösen im Alltag

Bewundernswert, wie die Regie von Hans-Ulrich Becker es schafft, eine Fülle von Personen und Handlungen in nur einem Bühnenbild zu vereinen. Die Stube der Arbeiterfrau am Attersee, den Zeitungsladen, den Prater und dort ein Cabaret, das Arbeitszimmer von Sigmund Freud und ein Büro der Gestapo. Ja, so stellt sich der Zuschauer die Hauptpersonen vor, einfach und doch tiefsinnig, versuchend, aus dem Leben das Bestmögliche zu machen, aber auch mit dem melancholischen Bewusstsein, dass alles Bemühen immer wieder vom Scheitern bedroht ist. Sehr wienerisch in seiner Art.

Auch die Banalität des Bösen in der Alltagswelt der kleinen Leute wird durch weitere Schauspieler in wechselnden Rollen dargestellt. Die musikalische Untermalung von Steffen Moddrow unterstreicht diese Deutung. Die Württembergische Landesbühne bot ein Stück, das aufzeigt, wie Menschen auch in widrigen Umständen versuchen zu überleben, vielleicht sogar kleine Freuden zu erobern. Das Publikum dankte mit reichem Applaus.