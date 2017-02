Villingen-Schwenningen Banales wird kompliziert

Rolf Miller erhielt zuletzt den deutschen Kabarettpreis für seine komponierten Stammelsymphonien. Denn keiner versteht es so gut wie er, mit Banalem Kompliziertes auszudrücken. Er spricht hinterhältig indirekt Wahrheiten aus, die weh tun. Und trifft von hinten durch die Brust – bevor wir es merken, lachen wir erst mal, und dann tut es noch mehr weh.

Eintrittskarten gibt es bei allen bekannten Vorverkaufstellen der Region sowie im Internet unter www.schwarzwaelder-bote.de/tickets.

Fünf mal zwei Karten verlost der Schwarzwälder Bote für Rolf Miller "Alles andere ist primär" am 16. März, 20 Uhr, in der Neuen Tonhalle in Villingen. Mit dem Stichwort "Miller" können sich Teilnehmer bis Samstag, 25. Februar, an die Lokalredaktion des Schwarzwälder Boten wenden. Sie ist per Postkarte unter 78050 VS-Villingen, Benediktinerring 11, per Fax unter 07721/91 87 60 sowie per E-Mail unter redaktionvillingen@schwarzwaelder-bote.de zu erreichen. Bitte die eigene Anschrift, Telefonnummer und E-Mail nicht vergessen.

