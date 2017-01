Villingen-Schwenningen Ballettkunst der Extraklasse

"Meine Kultur und mein genetisches Erbe stammen vom klassischen Ballett ab", sagt Thierry Malandain. Für die einen ist Thierry Malandain daher ein klassischer Choreograf, für die anderen ein moderner – auch wenn Malandain bei seiner Suche nach neuen Choreografien nur wichtig ist, dass ihm ein bestimmter Tanz gefällt. Dabei ist er auch für die Arbeit anderer zeitgenössischer Choreografen offen, fördert und unterstützt sie mit unterschiedlichen Projekten. Für seine eigenen Werke versucht Malandain, eine Balance zwischen dem Klassischen und Modernen zu finden, zwischen geschichtlichen Einflüssen und der heutigen Welt. So entstehen klassische Produktionen wie "Romeo und Julia" sowie Eigenkreationen wie beispielsweise "Lucifer".

In diesem Kraftfeld zwischen gestern und heute bewegen sich auch die Werke, die in Villingen zu sehen sind. "Nocturne" zur Musik von Frédéric Chopin lebt von Schwermut und "schwarzer" Romantik. In "Estro" geht es mit Vivaldi-Werken hinauf an die Schwelle von Erde zu Himmel – inspiriert von André Lendger. "Bolero" spricht musikalisch für sich, doch ist Malandains Ravel-Interpretation eine der eigenwilligsten in der Tanzgeschichte: Innerhalb eines mit vier durchsichtigen Wandschirmen abgesteckten Raumes begibt sich eine Gruppe Gefangener auf die Suche nach Freiheit.

