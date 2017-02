Villingen-Schwenningen Ball der Superlative zum 22-Jährigen

VS-Weilersbach (spr). Unter dem Motto "…best of" wurden neben Tänzen zu aktuellen Hits auch zahlreiche legendäre Showelemente wiederholt. "Make Epfelball great again?" Über solche Slogans können die Weilersbacher Narren nur lachen: "Greatest Epfelball ever" lautete der Anspruch, und mit knapp 20 Programmpunkten wurde der mehr als erfüllt. Die Sackkapelle des Musikvereins hatte vom Einlass weg für Stimmung gesorgt und füllte die Umbauphasen mit den angesagten Partykrachern ebenso wie mit den traditionellen Fasnet-Klassikern.

Zunftmeisterin Marion Bauer stimmte die Besucher närrisch ein, und für den ersten Höhepunkt sorgte der Fanfarenzug der Schwenninger Narrenzunft. Rosi Braun und Wolfgang Krotzki schlüpften nochmals in ihr Schräge-Vögel-Kostüm, um einige Nummern launisch anzusagen. Den Auftakt des Abends machten traditionell die Tanzgruppen des Epfel-Nachwuchses, die mit ausgefeilten Choreographien die Besucher begeisterten. Danach folgten zahlreiche Remakes erfolgreicher Aufführungen aus den vergangenen Jahren: Die Rocker rockten zu Bon Jovi, die Teletubbies hüpften auf der Bühne, die Pfundigen boten ein ABBA-Medley, Schwarzlichttänzer sorgen für Erstaunen und – natürlich – das Männerballett als Rocky Horror Picture Show.

Kurzum: Den Besuchern in der proppevollen Halle wurde jede Menge geboten – und selber hatten viele Narren ebenso kaum Mühe und Kosten gescheut, sich originell zu kostümieren.