Villingen-Schwenningen "Ball der Kleinen Vereine" geht zum 25. Mal über die Bühne

VS-Villingen. 25 ist die bestimmende Zahl beim "Ball der Kleinen Vereine" in der Neuen Tonhalle, der am Fasnet-Samstag, 25. Februar, 20 Uhr, zum 25. Mal über die Bühne geht. Das Motto dreht sich natürlich um "XXV.bdkv", die römische Zahl 25.

Alle Beteiligten sind nicht so alt, wie der römische Tempel auf dem Einladungsplakat suggeriert. Das postmoderne sachliche Interieur der Neuen Tonhalle in Villingen ist aus einer anderen Zeit, und die Anfänge in der Alten Tonhalle hatten noch ein ganz anderes Flair.

Mit 25 ist man etabliert, hat zeigen können, zu was man fähig ist. Uralt römisch vielleicht deshalb, weil sich die Kleinen in dieser Zeit zu einer im Städtle allseits respektierten Größe gemausert haben. Das war damals bei weitem nicht so, erinnert sich Jürgen Sulzmann von den Fleck Fleck. Die kleinen Vereine nützten die ihnen gebotene Chance, als der Männerchor seine Tradition der Fasnetsbälle beendete und Kulturamtsleiter Walter Eichner den Kleinen das Angebot machte, nachzufolgen, auch ganz mit dem allerhöchsten Segen der drei "Großkopfeten".