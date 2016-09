Villingen-Schwenningen Bald wieder da: die nette Toilette in Doppelstadt

Villingen-Schwenningen (cos). Der städtische Seniorenrat Villingen-Schwenningen beschäftigte sich während seiner gestrigen Sitzung mit dem Thema. Wenn Passanten in Villingen-Schwenningen plötzlich die Notdurft plagt, sollen ihnen künftig schnell und unkompliziert geholfen werden – auch ohne nach der nächstgelegenen Bahnhofstoilette suchen zu müssen. Es soll die "nette Toilette" in Gaststätten, die jedermann benutzen darf auch ohne in dem Lokal etwas konsumiert zu haben, bald wieder geben und zwar in Villingen und in Schwenningen gleichermaßen – und zwar kostenlos. Der Seniorenrat macht sich stark für das Projekt, das es in Villingen schon einmal gegeben hat, das aber zwischenzeitlich eingeschlafen ist, so der Geschäftsführer Michael Moser. "Die Verträge sind jetzt fertig", ließ er gestern deshalb verlauten und knüpft an diese frohe Botschaft eine Aufforderung an die Gastronomen: Jetzt sind sie an der Reihe und sollen sich als Teilnehmer mit einbringen.