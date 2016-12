Villingen-Schwenningen Bald rollen am Bauhof die Bagger

"Es ist geplant, dass die gesamte Baumaßnahme in etwa 24 bis 30 Monaten abgeschlossen ist", fügt der Projektentwickler hinzu.

Im Mai vergangenen Jahres hatte der Gemeinderat grünes Licht für die weiteren Schritte einer Bebauung des alten Bauhofgeländes gegeben. Neben einem großen Wohnkomplex entlang der Villinger Straße sollen noch fünf würfelförmige Gebäude gebaut werden, die unterschiedlich hoch und gestaffelt auf dem großen Areal verteilt sind. 182 Stellplätze sind bis auf 20 in einer Tiefgarage angelegt.

Diskussion um Verkehr

Für Diskussionsstoff unter den Fraktionen hatte bereits damals die geplante Verkehrsführung mit der Zu- und Abfahrt vom künftigen Rewe-Gelände gesorgt. Demnach soll die Anfahrt zum Supermarkt über die Villinger Straße erfolgen. Wer nach dem Einkauf wegfahren will, kann von der Villinger Straße aus nur rechts abbiegen in Richtung Schwenninger Innenstadt, nicht aber links Richtung Villingen. Dieser Weg führt nur über die Wasenstraße und die Ampelkreuzung am Alpenblick. Damit soll der Schleichverkehr über den Parkplatz des Supermarktes vermieden werden.

Ralf Pavaletz: "Es ist alles durch ein Verkehrsgutachten geregelt."

Dass der Abriss des ehemaligen Bauhofs höchste Zeit wird, ist für den Betrachter unverkennbar: Eingeschlagene Fensterscheiben an den historischen Gebäuden, offen stehende Türen und Unrat auf dem Gelände prägen derzeit noch die Szenerie.