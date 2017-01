Villingen-Schwenningen Bald konsequent runter vom Gas

VS-Villingen (ks). Die Straßenverkehrsverordung wurde geändert. Behörden müssen ab sofort nicht mehr nachweisen, ob etwa vor Schulen, Kindertagesstätten oder Seniorenheimen Unfallschwerpunkte sind.

Was sagt die Stadt Villingen-Schwenningen dazu? Madlen Falke, vom Referat des Oberbürgermeister, erklärt: "Die Änderung der Straßenverkehrsordnung ist nicht ganz neu und wurde schon in den verschiedensten Gremien diskutiert. Flächendeckend wird ein Tempo 30 nicht befürwortet, sehr wohl aber vor besonderen Einrichtungen, wie Kindergärten, Schulen, Senioren- oder Behinderteneinrichtungen." Diese Einrichtungen genießen eine besondere Schutzwürdigkeit. Die Stadtverwaltung stehe bei der Umsetzung bereits in den Startlöchern – jedoch kann noch nicht gehandelt werden, da die entsprechende Verwaltungsvorschrift zu der Änderung noch nicht vorliege. Die Verkehrsbehörden und das Ministerium sind derzeit in der Klärung der Detailfragen. Mit der Verwaltungsvorschrift sei aber im ersten Quartal 2017 zu rechnen. Solange warten die Behörden ab.

Sobald sämtliche Voraussetzungen geklärt sind, wolle die Stadt Villingen-Schwenningen die neue Straßenverkehrsordnung positiv umsetzen, so Falke. Eigens dafür soll eine Verkehrskommission eingerichtet werden. Alle Verkehrsbereiche vor den entsprechenden Einrichtungen würden einer Prüfung unterzogen werden.