Villingen-Schwenningen Bald kommt das Dach drauf

Bis dahin sollen auch alle Arbeiten, die die An- und Abfahrt vom neuen Möbelhaus mit seinen rund 600 Parkplätzen betreffen, erledigt sein. Diese ruhen derzeit aufgrund der Winterpause. Bereits sichtbar sind jedoch die guten Fortschritte bei der Stichstraße, die den Verkehr – vorbei an Aldi und McDonalds – von der Wieselsbergstraße zur Milanstraße leiten wird.

An der dortigen Kreuzung zum Vorderen Eckweg entsteht ab dem Frühjahr ein neuer Kreisverkehr. Anschließend soll der Abschnitt der Milanstraße, der am Wohngebiet entlang führt, abgehängt werden, um die dortigen Anwohner vom Lärm zu verschonen. Ebenfalls sichtbar ist bereits der neue, wenn auch recht kurze Beschleunigungsstreifen, der an der Auffahrt zur Bundesstraße in Richtung St. Georgen für einen besseren Verkehrsfluss sorgen soll.

Es gibt etwa 200 neue Arbeitsplätze

Insgesamt investiert das Unternehmen, das auch die Kosten für die Straßenbauarbeiten übernimmt, für das 38. Einrichtungshaus rund 30 Millionen Euro. Es entstehen nach Angaben von XXXLutz zufolge etwa 200 neue Arbeitsplätze.