Villingen-Schwenningen Bald kommt am Marktplatz der neue Asphalt

VS-Schwenningen. Die Bauarbeiten an der südwestlichen Ecke des Schwenninger Marktplatzes (Kreuzung Kirchstraße/Bürkstraße/verlängerte Rathausstraße) kommen mit leichten Verzögerungen voran. In dieser Woche – statt wie ursprünglich geplant Ende vergangener Woche – können die Installationen der neuen Wasser-, Gas- und Stromleitungen beendet werden, bestätigt Rainer Baumgart vom Stadtbauamt. In der Kirchstraße mussten laut Pressestelle der Stadt zudem noch Kanalarbeiten ausgeführt werden. "Im Anschluss der Installationen der Leitungen werden in diesem Abschnitt die Unterbauarbeiten ausgeführt. Dazu gehört unter anderem das Senken der Bordsteine", erklärt Manfred Feyrer vom ausführenden Ingenieurbüro Spieth.

Provisorischer Parkplatz über die Wintermonate

Sind diese Umbauarbeiten beendet, könne man, so die aktuelle Planung, in der ersten oder zweiten Dezemberwoche mit dem Auftragen des Fahrbahnbelags beginnen, ergänzt Baumgart. Natürlich stets unter der Voraussetzung, dass das Wetter noch lange genug mitspiele. Somit könnte noch vor den Weihnachtsfeiertagen der Verkehr, der aus Richtung Sturmbühlstraße kommt, freigegeben werden.