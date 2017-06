Villingen-Schwenningen Baken werden gestohlen

VS-Schwenningen. Vor gerade einmal knapp zwei Wochen berichtete der Schwarzwälder Bote, dass die Stadtverwaltung zum Äußersten gegriffen hat, um die Verkehrssünder rund um die Marktplatz-Baustelle in ihre Schranken zu weisen. Wie die städtische Pressesprecherin Oxana Brunner damals gegenüber unserer Zeitung erklärte, sei das Aufstellen von Baustellenbaken die einzige Alternative, nachdem über Wochen hinweg die Verbotsschilder von den Verkehrsteilnehmern ignoriert worden seien.

Doch nur wenige Tage später schien die Maßnahme schon wieder über Bord geworfen worden zu sein. Denn weder in der Metzgergasse, noch in der Marktstraße stehen die Baken noch. Auf Nachfrage, weshalb die Maßnahme rückgängig gemacht worden sei, antwortete die städtische Pressesprecherin Madlen Falke: "Eigentlich müssten die Baken nach wie vor stehen. Aber die sind unerlaubt beseitigt worden."

Es sei an vielen Stellen in der Stadt der Fall, dass Baustellenmarkierungen, Absperrungen und Straßenschilder umgestellt werden. Im Bereich um den Marktplatz ist die Situation aber offenbar noch drastischer, wie Falke erläutert. Denn dort werden die Baken demnach nicht nur beiseite geräumt, sondern größtenteils unauffindbar entfernt. "Der Bauleiter ist am verzweifeln, denn er ist derjenige, der permanent damit beschäftigt ist, neue Baken zu beschaffen." Das wiederum ist aber nach Angaben der Stadt nicht so einfach, und so stehen in der verkehrsbedingten Problemzone seit gut einer Woche keine Absperrungen mehr auf den Parkplätzen.