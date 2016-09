VS-Marbach. Am Dienstag, 4., und Mittwoch, 5. Oktober, muss der Bahnübergang in der Steinwiesenstraße in Marbach voll gesperrt werden. In diesem Bereich werden Gleisarbeiten ausgeführt. Die Zufahrt und der Fuß- und Radweg sind bis zu den Gleisen frei, teilt die Stadtverwaltung VS mit.