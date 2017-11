Villingen-Schwenningen Bahnsteighöhe: Einigung bei Bund und Land

VS-Villingen (mae). Bei der Frage nach den richtigen Bahnsteighöhen an Stationen in Baden-Württemberg wird es pragmatische Lösungen geben. Darauf hat sich das Verkehrsministerium des Landes und das Bundesverkehrsministerium geeinigt. Zunächst gab es auch in Villingen die Sorge, dass im Zuge der Modernisierung, die im kommenden Jahr in Angriff genommen wird, die Bahnsteige auf 76 Zentimeter angehoben werden müssen. Dann hätte der Einstieg in die Regionalzüge nicht mehr barrierefrei erfolgen können. Die Bahn räumte kürzlich gegenüber dem Schwarzwälder Boten diese Befürchtung aus, nun folgte die Mitteilung des Verkehrsministeriums. Darin heißt es, dass es gemeinsames Ziel aller Beteiligten, also von Bund, Land und Deutscher Bahn, sei, möglichst viele Bahnsteige barrierefrei nutzen zu können. Die Folge: Das Ministerium hat mit dem Bund vereinbart, dass auf Linien, bei denen durchgängig Bahnsteige mit einer Höhe von 55 Zentimeter sinnvoll sind, Ausbauten in dieser Höhe weiterhin erfolgen können. Dazu zählt laut Mitteilung auch der Villinger Bahnhof an der Schwarzwaldbahn.