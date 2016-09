Villingen-Schwenningen Bahnhofspläne sind "Rückschritt"

VS-Villingen. Man könne den neuen Bahnhof als barrierefrei, aber nicht als behindertengerecht bezeichnen, meinte die CDU-Fraktionsvorsitzende Renate Breuning als Reaktion auf das rund vier Millionen teure Projekt der Deutschen Bahn.

Denn Kritik übten die Stadträte besonders an den geplanten Norm-Aufzügen. Sie lassen nur wenig Platz für Rollstuhlfahrer. Die vom Seniorenrat geforderten überbreiten Aufzüge seien nicht realisierbar gewesen, betonte Bürgermeister Bührer. "Die Bahn muss sich den neuen Gegebenheiten anpassen", forderte Breuning zudem – auch in Bezug auf die in der Planung nicht vorgesehene Fahrradrinnen.

"Das ist kein fahrradfreundlicher Bahnhof", sagte auch Edgar Schurr von der SPD. Denn dieser sei unabdingbar für die Stadt, durch die Neckar- und Donauradweg führten. Er sehe in der Modernisierung keine Verbesserung, sondern eher einen Rückschritt. Zudem hoffe er, dass der Bahnhof fristgerecht fertiggestellt werde. "Nicht, dass daraus eine unendliche Geschichte wird und Fördergelder verpasst werden."