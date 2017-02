Villingen-Schwenningen Bahnhof: Zähes Ringen um Kompromiss

Was sich in den vergangenen Wochen hochgeschaukelt hatte, entlud sich am Mittwoch in einer höchst emotionalen Sitzung im Matthäus-Hummel-Saal. Jan Christoph Uhl hatte viele seiner Anhänger und Mitarbeiter mobilisiert, die der Sitzung folgten und immer wieder durch Klatschen und Zwischenrufe ihre Meinung kund taten. In der Bürgerfragestunde nutzten einige, kritische Fragen an den Oberbürgermeister zu richten.

Hauptdiskussionspunkte waren immer wieder die 16 Parkplätze, die aus dem Vorplatzkauf durch die Stadt zugunsten Uhls herausgenommen werden sollten und was schließlich nach langem Hin und Her auch geschah. Nicht abgestimmt werden konnte aber nach Angaben der Verwaltung über die Befreiung von der Stellplatzverpflichtung für die Expressguthalle. Diese Zusage obliege nicht der Entscheidungsbefugnis des Gemeinderates, sondern der unteren Baurechtsbehörde. Bis diese Erkenntnis in die Köpfe der Gemeinderäte ging, gab es viele Wortmeldungen.

Obwohl prinzipiell von Anfang an Einigkeit darüber bestand, nur den Bahnhofsvorplatz zu erwerben und in keiner Weise den Betrieb der Expressguthalle und der Gaststätte Ostbahnhof zu gefährden, rieb sich der Gemeinderat in gewohnter Manier auf. Im Vorfeld der Sitzung hatte die CDU-Fraktion ihren ursprünglichen Antrag, Jan Christoph Uhl nahezu den gesamten Vorplatz zu überlassen, geändert und einen gemeinsamen mit den Freien Wählern formuliert. Die SPD hatte den Kauf des Vorplatzes und des Bahnhofsgebäudes beantragt, dem auch die Bündnisgrünen zunächst folgten. SPD-Fraktionssprecher Edgar Schurr begründete dies damit, dass er keine "Lex Uhl" schaffen wolle. Seine Fraktion sehe sich in erster Linie den Interessen der Stadt und der Bürger verpflichtet.