Villingen-Schwenningen Bahnhof wird erst 2018 barrierefrei

6,8 Millionen Euro werden in den kommenden Jahren in die Modernisierung des Villinger Bahnhofs gesteckt. Darin enthalten sind auch – nach langem Warten – Maßnahmen zur Barrierefreiheit. Die entsprechenden Pläne soll der Gemeinderat in seiner Sitzung am 21. September absegnen, der Technische Ausschuss wird darüber am 13. September beraten.

Barrierefreiheit

Lange sind Rollstuhlfahrer, Gehbehinderte und Eltern mit Kinderwagen vertröstet worden, nun scheint ein Ziel absehbar. Die Deutsche Bahn plant im Zuge der Bahnhofsmodernisierung eine barrierefreie Erschließung aller Bahnsteige durch zwei neue Aufzüge. Diese sollen zukünftig jeweils im Bereich der bestehenden Unterführung gebaut werden. Abgelehnt wurde in diesem Zusammenhang der Zugang vom Mittelbahnsteig über eine Rampe, diese Maßnahme sei mit Mehrkosten verbunden gewesen. Zudem habe laut Angaben der Stadtverwaltung eine Untersuchung der Deutschen Bahn im Rahmen der Vorplanung ergeben, dass die vom Seniorenrat geforderten überbreiten Aufzüge nicht realisiert werden können. Der Grund: Es gibt auf beiden Bahnsteigen zu wenig Platz. Die Kabine ist mit den Standardmaßen 1,10 Meter mal 2,10 Meter und einer Türbreite von einem Meter vorgesehen.