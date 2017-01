Villingen-Schwenningen Bahnhof: Stadt verlängert ihre Frist

Villingen-Schwenningen. Eigentlich wären es genau acht Wochen nach der Unterzeichnung des Verkaufsvertrages durch den Gastronom und Ostbahnhof-Betreiber Uhl gewesen, während derer die Stadt ihr Vorkaufsrecht für den Bahnhof noch wahrnehmen kann. Die Zeit drängte, im Februar sollte in nichtöffenlticher Sitzung im Gemeinderat entschieden werden, ob die Stadt nun das Schwenninger Bahnhofsareal im Ganzen, nur den Vorplatz, nur die Parkplätze oder aber Parkplätze und Vorplatz unter Inanspruchnahme des Vorkaufsrechts erwerben soll.

Aber nun fand man offenbar einen Weg, auf Zeit zu spielen: Nach Informationen unserer Zeitung sei diese Frist für die Wahrnehmung des Vorkaufsrechts durch die Stadt nun auf den 27. März verlängert worden – dem Gastronomen habe man die am Donnerstag schriftlich zugestellt. Die Verwaltung beruft sich dabei auf den Paragraphen 144 des Baugesetzbuches, der sich unter anderem mit städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen befasst – der Bahnhof liegt im geplanten erweiterten Sanierungsgebiet Marktplatz, für das noch immer Gespräche zwischen der Stadt Villingen-Schwenningen und dem Regierungspräsidium Freiburg laufen. Würde die Stadt in diesem Sanierungsgebiet beispielsweise ein Jugendhaus im Schwenninger Bahnhof realisieren, würde ein solches Vorhaben finanziell beträchtlich gefördert, bestätigte der Sprecher des Regierungspräsidiums Markus Adler im Gespräch mit unserer Zeitung. Und ganz ähnliche Pläne gab es hier vor Jahren tatsächlich schon einmal – man wollte einst das geplante Jugendkulturzentrum im Schwenninger Bahnhof unterbringen. Manche Stadträte wollen den Bahnhof als "Tor zur Stadt" für die Stadt sichern oder sehen im Bahnhofsgelände eine viel zu wichtige Verkehrsfläche in Richtung künftige Neckarhalle als dass sie in privater Hand liegen dürfe. Außerdem, so ein anderes Argument, habe man vor der Landesgartenschau viel Geld in diesen Platz investiert – dann solle man ihn nun auch ganz kaufen.

Pläne, die längst ad acta gelegt zu sein schienen. In monatelangen öffentlichen Debatten um den Schwenninger Bahnhof, den die Deutsche Bahn zum Verkauf gestellt hatte, bewegte sich zunächst nichts. Am 10. Januar dann die Nachricht: Jan Christoph Uhl kauft den Bahnhof. Die Zukunft der markanten Immobilie schien besiegelt. Doch nun steckt der Käufer seit einigen Tagen plötzlich in der Zwickmühle: Das Bahnhofsgebäude, wo er das Café Ostbahnhof und die Expressguthalle betreibt, ist eine Versammlungsstätte. Für den Betrieb einer solchen aber werden Parkplätze benötigt – über die Uhl möglicherweise nicht mehr verfügt, wenn die Stadt in Teilen nun doch plötzlich von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch macht.