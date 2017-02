Villingen-Schwenningen Bahnhof: Für die Bahn wäre es ein Problem gewesen

Villingen-Schwenningen (cos). Parallel dazu wollte unsere Redaktion vom Regierungspräsidium in Freiburg wissen, wie einschränkend denn nun diese Umwidmung des Bahngeländes in eine "öffentliche Verkehrsfläche mit besonderer Zweckbestimmung" für den künftigen Besitzer ist. Doch zu einer Antwort sah sich das Präsidium offenbar noch nicht in der Lage: "Wir brauchen Fakten", forderte dessen Pressesprecher Markus Adler stattdessen. Ohne genau zu wissen, was die Stadt möglicherweise mit dem Bahnhof vorhabe, werde die Behörde keine Bewertung der Vorgänge vornehmen. Klar ist jedoch: Der Deutschen Bahn, die bislang schließlich Eigentümerin des Schwenninger Bahnhofs war, drohten durch die Umwidmung offenbar so starke Einschränkungen, dass sie diese ablehnte. Bahnsprecher Martin Schmolke aus Stuttgart erinnerte sich gestern im Gespräch mit unserer Zeitung: "Wir haben das auf jeden Fall abgelehnt, das hätte die Nutzung durch die Bahn zu sehr eingeschränkt." Schließlich habe man die Bahnfläche möglichst variabel nutzen wollen. Doch die Stadt setzte sich über den Einwand der Bahn, die diesen im Rahmen der Bebauungsplanänderung hinsichtlich ihres eigenen Grundstücks äußerte, hinweg und widmete dieses trotzdem um. Nächste Woche, so Adler vom Regierungspräsidium, werde Villingen-Schwenningen voraussichtlich in zwei Sitzungen über die Zukunft des Bahnhofs und die mögliche Wahrnehmung des Vorkaufsrechts entscheiden – erst dann wolle auch das Regierungspräsidium sich äußern.