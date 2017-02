Villingen-Schwenningen Bahnhof: Die Würfel fallen

Villingen-Schwenningen. "Auch wir machen uns Sorgen", schreiben Simone Grimm, Nadia Piccirillo, Katja Kiefer und Katrin Heinze in ihrer Stellungnahme dem Schwarzwälder Boten und machen ihrer Enttäuschung Luft, dass sie bislang in der Berichterstattung nicht erwähnt wurden. "Auch bei uns geht es um Arbeitsplätze, genauer gesagt um vier!" Und in der Tat: Über den Bahnhof, das darin befindliche Café Ostbahnhof und die Expressguthalle wird seit Wochen unablässig diskutiert. Mit Argusaugen verfolgten die vier Mitarbeiterinnen des Reisezentrums Schwenningen – also des privaten Reisebüros der Group Linzgau-Reisebüro GmbH – jeden Bericht. Und über allem schwebt ihre Frage: "Was ist, wenn der neue Eigentümer des Bahnhofs Schwenningen entscheidet, unsere Bürofläche anderweitig nutzen zu wollen?"

Die Angst sitzt mindestens so tief wie der aktuelle Frust darüber, in der laufenden Diskussion nie gehört worden zu sein – und das, obwohl das Reisebüro im Schwenninger Bahnhof nicht nur ein Reisebüro mit Bahnagentur ist – "wir sind auch die Tourist-Information Schwenningen". Seit über zehn Jahren, erzählt Simone Grimm im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten, hat das private Reisebüro der GmbH, die ihren Hauptsitz in Pfullendorf hat, einen Vertrag mit der Stadt Villingen-Schwenningen, für diese die Tourist-Info in Schwenningen zu betreiben.

"Warum werden wir komplett unter den Tisch gekehrt? Wir haben uns die letzten sechs Jahre mindestens genauso zu einer Institution in Schwenningen entwickelt, wie die anderen Einrichtungen am Standort ›Bahnhof Schwenningen‹?"