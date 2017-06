Villingen-Schwenningen Bären-Bier dank Retro-Trend gefragt

Das Pils in der Flasche mit dem roten Bären-Etikett hat in Schwenningen längst Kult-Status. Kein Wunder also, dass man seitens der Vereine bereits bei der Kulturnacht schon 2016 besonders gerne auf das originäre Schwenninger Bier gesetzt hätte, anstatt auf das blau-weiß gehaltene Fürstenberg Pilsener. Damals hat es nicht geklappt. Zur Kulturnacht 2017 nahmen die Vereine anlässlich des Stadtjubiläums 1200 Jahre Villingen-Schwenningen einen erneuten Anlauf und hätten am liebsten das Bären Pilsener vom Fass ausgeschenkt. Doch seitens der Brauerei in Donaueschingen kam eine Absage, "da wir das Produkt nur in der Flasche führen und dies nicht mehr im Fass abfüllen möchten", so Senior Produktmanager für Neuprodukte, Simone Meier, im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten.

Sollte nun der Ausschank von Bären Bier generell unmöglich sein? Die Brauerei hatte unserer Zeitung zwar bereits Anfang April mitgeteilt, "ein Ausschank von Bären Bier in der Flasche bei der Kulturnacht" sei "jederzeit möglich", allerdings hatten die Vereine nun eine für sie wohl irrtümliche Mitteilung erhalten. Demnach solle bei der Kulturnacht "Bier aus dem Hause Fürstenberg" ausgeschenkt werden – so weit, so gut, hierzu zählt schließlich auch das Bären Pilsener. Allerdings war in der begleitenden, zur Orientierung mitgelieferten Preisliste das Bären Pilsener nicht aufgeführt. Der irrigen Annahme, bei der Kulturnacht dürfe kein Bären Bier ausgeschenkt werden, war somit ein nahrhafter Boden bereitet. Viele Vereine ärgerten sich über das mutmaßliche "Ausschank-Verbot" und wendeten sich mit diesem Ärger auch an den CDU-Gemeinderat Dirk Sautter, der daraufhin initiativ wurde. Dieser ging lediglich von einem "Kommunikationsproblem" aus, recherchierte, und hatte richtig vermutet: Fürstenberg hatte keinerlei Einwände gegen den Ausschank des Bären Pilsener und teilte dies Sautter noch am Montag offiziell mit. Seitens der Schwenninger wurde die Entscheidung in den sozialen Medien bereits begrüßt: "Das sind ja richtig gute Neuigkeiten", so nur einer der freudigen Kommentare.

In VS wird fast der gesamte Absatz von Bären Bier generiert