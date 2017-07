Villingen-Schwenningen Bäckerei schließt wegen Personalmangels

VS-Villingen (maz). Zum 1. August übernimmt ein Branchenriese die Filiale, wie der Schwarzwälder Bote am Mittwoch exklusiv berichtete. "Diese Entscheidung ist uns sehr schwer gefallen, da wir unsere Bäckerei im Bahnhof immer mit sehr viel Herzblut und Leidenschaft geführt haben", erklärt Bettina Trischler auf der Homepage des Geschäfts mit. Ziel sei es immer gewesen, die Kunden durch freundliches Personal und besten Service zufrieden zu stellen. Eben durch den Mangel an Mitarbeitern sei es in den vergangenen Monaten nicht mehr möglich gewesen, dieses Niveau zu halten. Auch für die Zukunft sieht Bettina Tritschler keine Besserung. "Unser Personal leistete viele Überstunden und ging an die Grenzen des Möglichen. "Wir möchten, dass unser Personal Freude an der Arbeit hat und somit unsere Kunden glücklich und zufrieden bei uns einkaufen können", betont sie. Mit der Bäckerei Armbruster Back-Shop GmbH habe sich das Unternehmen für einen kompetenten Partner entschieden. Und weiterhin biete die Bäckerei Tritschler an den anderen Standorten in Villingen und Umgebung ihre Backwaren an. Groß ist das Bedauern bei den Kunden, wie die Kommentare zur Berichterstattung des Schwarzwälder Boten zeigen. Viele loben die Qualität der Backwaren und die Atmosphäre im Café, haben auch weitere Anfahrtswege in Kauf genommen.