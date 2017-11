Villingen-Schwenningen Bach-Kantate steht im Mittelpunkt

Mit der über einen hell klingenden Sopran verfügenden Alice Fuder gelang bei bester Feinabstimmung das eindrucksvoll interpretierte Duett "Gott, ach Gott", getoppt durch die Violinen (Anna-Maria Falan und Mihaela Matei). Bedeutungsvoll erklang abrundend der Schluss-Choral "Erhalt uns in der Wahrheit". Einen weiteren musikalischen Leckerbissen servierte Christof Wünsch an der Hauptorgel. Seine fantasiereiche Meditation vermittelte expressive Gedanken in einer Kombination des Cantus firmus von "Nun lasst uns Gott, dem Herren" und Motiven aus der Johannes-Passion.

Plastisch tauchten der sanft erscheinende Jesus, das höhnische Gelächter des Pilatus oder Hammerschläge, die an Kreuzigung und Thesenanschlag in Wittenberg erinnerten, auf. Beeindruckend auch das mit perfekter Bassbehandlung und gekonntem Laufwerk gestaltete Orgelvorspiel.

In ihrer Predigt ging Pfarrerin Brigitte Güntter auf Luthers Verkündigung seiner Thesen vor 500 Jahren ein und öffnete den Blick für eine im Alten und Neuen Testament begründete Wahrheit, die auch den Dialog mit anderen Religionen ermögliche.